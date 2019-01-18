19 січня православні християни відзначатимуть одне з найбільших свят у календарі – Водохреща. Факти ICTV зібрали прикмети і заборони у цей день.

Водохреща відзначатимуть 19 січня, бо згідно з історією свята в цей день хрестився Ісус у річці Йордан.

Прикмети на Водохреща

Під час купання в ополонці потрібно дивитися на схід. Згідно з прикметою, якщо дивитися на захід нібито можна укласти угоду з дияволом.

На Водохреще вся вода вважається цілющою. Навіть якщо залишити її на підвіконні в ніч з 18 на 19 січня, то вода буде хрещеною.

Якщо людина прийме хрещення в цей день, то буде щаслива все життя.

Сни у водохресну ніч – віщі.

Заборони на Водохреща

Заборонено вживати спиртне.

Заборонено в’язати, шити, прибирати і працювати.

Не можна прати, адже так ви можете осквернити воду, яка стає цілющою в цей день.

Заборонено занурюватися у воду без сповіді і причастя. Також купатися потрібно лише з чистими помислами.

Не можна завантажувати себе поганими думками, лихословити і кричати.

Також не можна плакати в цей день. Згідно з прикметою, тоді плакати будеш весь рік.

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До слова, у ніч перед Водохрещем, з 18 на 19 січня, незаміжні дівчата особливу увагу звертали на ворожіння: багатьом хотілося дізнатися, коли буде весілля, і побачити чоловіка, якого подарує доля.

Фото: УНІАН.