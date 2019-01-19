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Гороскоп на сьогодні, 19 січня

День може бути емоційним та напруженим, тому не варто планувати на сьогодні важливих справ.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 19 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

У першій половині дня сприятливі заняття, пов’язані з навчанням і саморозвитком.

Активна і цілеспрямована енергія дня допоможе вам розібратися у суті питань, що цікавлять і швидко засвоїти матеріал.

Оскільки може проявлятися дратівливість, схильність до конфліктного вирішення питань, сьогодні краще уникати активного спілкування і масових заходів.

Однак якщо у вас є справи, в яких потрібно впевнено і різко поставити крапку, то сьогодні можна це зробити.

Другу половину дня краще провести у спокійній атмосфері, що сприяє збереженню особистої енергії. Буде корисно прогулятися на свіжому повітрі і трохи розім’ятися.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, надягання нового одягу, подорожі.

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