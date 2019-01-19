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Привітання з Хрещенням 2019 у картинках

19 січня відзначають Водохреща. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Хрещенням у картинках.

Привітання з Хрещенням

19 січня відзначають Водохреща – завершальне свято різдвяного циклу.

У цей день освячують воду і вірять, що вона набуває цілющих властивостей і змиває гріхи.

Ми зібрали найкращі привітання з Хрещенням 2019:

Читайте: Водохреща: історія і традиції свята

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращи привітання з Хрещенням у віршах.

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