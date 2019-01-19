19 січня весь православний світ святкує одне з найбільших свят – Хрещення Господнє – Водохреща.
У цей день багато хто відзначає хрещення Ісуса, скупавшись в освяченій воді. Навіть не дивлячись на люті морози.
Факти ICTV також зібрали найкращі привітання, які сподобаються тим, хто відзначає це світле свято.
Мороз лютує за вікном,
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода,
В озері та в річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився,
Радісно затанцював,
Бо Христос Хрестився!
***
Білий берег, біла крига,
Біла річка, біла мгла.
Промовля водичка тихо:
-Як далеко до тепла!
А над нею крига тонко
Раптом скрипнула нараз.
То рубають ополонку:
Водохреща йде до нас.
І нехай мороз лютує,
Хай панує біла мла.
У святій воді струмує
Чиста крапелька тепла.
***
Хай ялинка мерехтить,
Хай щедрівочка дзвенить,
Бажаю бути всім здоровим,
Вітаю вас з Охрещенням Христовим!
***
З вечерею усіх смачною, з
Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
***
Хай свята водичка
Скропить ваші личка
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати!
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
Колись на світанні сам
Христос хрестився в річці Йордані!
***
У Йорданську цю годину
Віншую Вашу всю родину!
Хай рід Ваш славиться в народі,
Хай прибуває в Вашім роді!
Я Вас усіх поздоровляю,
Щастя радості бажаю.
Нехай же справді буде так
Як ми собі бажаєм,
Щоб не згасав Йорданський знак
Над нашим рідним краєм.
Веселіться всі
Христос ся Хрещає!
***
Хай в вашій оселі радість панує,
Христос Охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров’я,
Щоб сповнилися мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
Читайте: Водохреща: що за свято
До слова, Факти ICTV зібрали красиві листівки, якими можна привітати рідних і близьких з Водохрещем.