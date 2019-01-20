Гороскоп на сьогодні рекомендує зайнятися повсякденними або поточними не надто важливими справами, які вимагають завершення.

Гороскоп на сьогодні, 20 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

У першій половині дня може проявлятися схильність до негативного мислення, різких реакцій і дратівливості. Щоб зняти напругу можна почати день зі спокійною розминки.

Постарайтеся виділити протягом дня час на спокійні роздуми або медитацію.

Сьогодні не варто робити великі фінансові операції, призначати важливі переговори, а також починати подорожі.

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