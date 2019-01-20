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Гороскоп на сьогодні, 20 січня

Гороскоп на сьогодні рекомендує зайнятися повсякденними або поточними не надто важливими справами, які вимагають завершення.

Гороскоп на сьогодні, 20 січня

Гороскоп на сьогодні, 20 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

У першій половині дня може проявлятися схильність до негативного мислення, різких реакцій і дратівливості. Щоб зняти напругу можна почати день зі спокійною розминки.

Постарайтеся виділити протягом дня час на спокійні роздуми або медитацію.

Сьогодні не варто робити великі фінансові операції, призначати важливі переговори, а також починати подорожі.

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До речі, зараз продовжується коридор затемнень. Факти ICTV писали, які небезпеки приховує у собі цей період, а також рекомендації для знаків зодіаку

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