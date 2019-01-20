21 січня жителі планети спостерігатимуть перший повний місяць 2019 року.

Перший повний місяць цього року відбудеться 21 січня о 7.13 ранку. Цікаво, що у цю ніч відбудеться і перше місячне затемнення. Наступне зможемо побачити лише у 2025 році.

Де буде видно

21 січня жителі Європи, Африки та США спостерігатимуть місячне затемнення. Українці теж побачать унікальне явище, як Місяць зайде у тінь Землі. Це буде кривавий Місяць.

Як вплине

Місячне затемнення та повний місяць вплине на людей, народжених 19-25 числах січня, квітня, липня, жовтня. А також на тих, хто має проблеми з серцево-судинною і нервовою системами.

У цей період зростає емоційність, а значить підвищується ризик конфліктів. Не плануйте важливих справ, проведіть час у спокійно обстановці.

Добре зараз кинути шкідливі звички: курити, вживати алкоголь і наркотики.

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До речі, 2019 рік почався з коридору затемнень. Факти ICTV писали, що це таке, які небезпеки приховує у собі цей період, а також рекомендації для знаків зодіаку.