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Факты / Lifestyle / Кровавая Луна: когда и где будет видно первое лунное затмение 2019/

Кривавий Місяць: коли і де буде видно перше місячне затемнення 2019

21 січня жителі планети спостерігатимуть перший повний місяць 2019 року.

лунное затмение

Перший повний місяць цього року відбудеться 21 січня о 7.13 ранку.  Цікаво, що у цю ніч відбудеться і перше місячне затемнення. Наступне зможемо побачити лише у 2025 році.

Де буде видно

21 січня жителі Європи, Африки та США спостерігатимуть місячне затемнення. Українці теж побачать унікальне явище, як Місяць зайде у тінь Землі. Це буде кривавий Місяць.

Як вплине

Місячне затемнення та повний місяць вплине на людей, народжених 19-25 числах січня, квітня, липня, жовтня. А також на тих, хто має проблеми з серцево-судинною і нервовою системами.

У цей період зростає емоційність, а значить підвищується ризик конфліктів. Не плануйте важливих справ, проведіть час у спокійно обстановці.

Добре зараз кинути шкідливі звички: курити, вживати алкоголь і наркотики.

Читайте: Сонячне затемнення 6 січня: де було видно

До речі, 2019 рік почався з коридору затемнень. Факти ICTV писали, що це таке, які небезпеки приховує у собі цей період, а також рекомендації для знаків зодіаку.

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