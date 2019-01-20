25 січня святкують Тетянин день. Але мало хто знає, що його відзначають вже 20 століть.
У цей день православна церква вшановує святу великомученицю Татіану Римську.
Як з’явилося свято
Народилася свята Тетіана в Римі близько 200 року в сім’ї вельми знатних римлян-християн.
У той час у Римі було багато язичницьких храмів і, яка подія б не відбувалася, всі мали принести жертвоприношення.
Христини ж вважали це зреченням від Христа. Тому вони ухилялися від участі в таких святах.
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Коли почалися гоніння на християн, язичники схопили і святу Тетіану. Змушували її принести жертву Аполлону. Але під час її молитви статуя впала і розбилася.
Після чого Тетіану судив сам правитель Риму. Її жорстоко катували, кидали до в’язниці, намагалися втопити і заганяли у клітку до лева.
Тетіана завжди залишалася непохитною та молилася Христу.
Згодом Тетіані було винесено смертний вирок – усікновення мечем. Але язичники так і не змусили Тетіану молитися їхнім богам.
Пізніше юну християнку Татіану Римську проголосили святою, а день її смерті 25 січня став Тетяниним днем.
У цей день всі жінки, які названі ім’ям Тетяна (в перекладі з грецької Татіана означає упорядниця) відзначають день ангела.
Мощі святої мучениці Татіани зберігаються в Свято-Успенському Псково-Печерському монастирі.
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят в Україні на 2019 рік.