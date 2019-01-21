Хочете привітати друзів або батьків з річницею або Днем народження? Бажаєте без будь-якого приводу порадувати свою другу половинку? А може збираєтеся привітати молодят або начальника? Замовте шикарний або ж стриманий і лаконічний букет у фірмі UFL! Квіти доречні завжди і всюди, а тому ви точно не прогадаєте.
Доставка квітів від UFL – свіжі букети і квіткові композиції цілодобово
Дарувати букети на свята – це вже традиція. Доставка квітів в Києві можлива в будь-який час доби і в будь-який день тижня, якщо ви скористаєтеся послугами компанії UFL. Замовляючи тут, ви можете не сумніватися, що свіжі квіти будуть доставлені до чітко обумовленого часу, а оформлений букет буде саме таким, як ви хотіли.
Фірма UFL на квітковому ринку вже більше 13 років, має безліч задоволених клієнтів і позитивних відгуків. Вона є одним з лідерів в цій сфері, і не тільки через якість і асортимент квітів, а й завдяки відмінному сервісу. У Києві знаходиться великий магазин, а ще 10 центрів продажу розташовані в інших містах України.
Які композиції пропонують флористи UFL?
- Можна замовити готовий букет або композицію, вибравши на сайті компанії відповідний варіант. Це може бути щось сезонне, наприклад, Яскраве Різдво, Казкова горобина або Зимовий сон. У цих композиціях використані троянди, ірис, лотос, а також ялинкові гілочки.
- Є композиції з лілій, ромашок, гортензій і будь-яких інших кольорів.
- Безпрограшним варіантом вважається букет з троянд. Дуже популярні композиції з трояндами Гармонія, Маргарита, Паризькі таємниці, Золоті ноти, а незвичайна композиція Серце з троянд розтопить серце навіть самої неприступної снігової королеви.
- У категорії Авторські букети можна знайти букети з екзотичними квітами в нестандартному оформленні. Якщо ви замовите доставку квітів з цієї категорії, то неодмінно здивуєте одержувача своєю оригінальністю.
У UFL працюють досвідчені і креативні флористи. Вони часто відвідують навчальні семінари і курси, а також постійно стежать за новинками і модними віяннями в галузі квіткового бізнесу. Безкоштовна доставка квітів в Києві можлива з 9.00 до 21.00. Доставка по замовленню незалежно від часу або ж в нічний час оплачується додатково.
Замовлення квітів з доставкою в UFL – переваги і актуальні акційні пропозиції
Фахівці компанії UFL формують композиції з свіжозрізаних квітів, а тому ви можете не турбуватися, що букет швидко зів’яне. Численні позитивні відгуки підтверджують те, що фірма цінує своїх клієнтів і старається для них. UFL має ряд значних переваг:
- Кілька зручних способів оплати.
- Можливість проконсультуватися і зробити замовлення в будь-який час доби.
- Часті акційні пропозиції і знижки. Більш детальна інформація є в розділі Акції на сайті UFL.
Разом з букетом, ви також можете замовити приємний сюрприз у вигляді коробки екзотичних фруктів, пляшки шампанського, шоколаду або м’якої іграшки.
Доставка квітів в місті Київ від фірми UFL можлива і вдень, і вночі. Замовляйте готовий варіант або попросіть скласти букет, самостійно обравши для нього квіти. І яким би не був ваш вибір, квіти будуть свіжими, а доставка вчасною, адже UFL цінує своїх клієнтів і працює для них!