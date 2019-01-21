Хочете привітати друзів або батьків з річницею або Днем народження? Бажаєте без будь-якого приводу порадувати свою другу половинку? А може збираєтеся привітати молодят або начальника? Замовте шикарний або ж стриманий і лаконічний букет у фірмі UFL! Квіти доречні завжди і всюди, а тому ви точно не прогадаєте.

Доставка квітів від UFL – свіжі букети і квіткові композиції цілодобово

Дарувати букети на свята – це вже традиція. Доставка квітів в Києві можлива в будь-який час доби і в будь-який день тижня, якщо ви скористаєтеся послугами компанії UFL. Замовляючи тут, ви можете не сумніватися, що свіжі квіти будуть доставлені до чітко обумовленого часу, а оформлений букет буде саме таким, як ви хотіли.

Фірма UFL на квітковому ринку вже більше 13 років, має безліч задоволених клієнтів і позитивних відгуків. Вона є одним з лідерів в цій сфері, і не тільки через якість і асортимент квітів, а й завдяки відмінному сервісу. У Києві знаходиться великий магазин, а ще 10 центрів продажу розташовані в інших містах України.

Які композиції пропонують флористи UFL?

Можна замовити готовий букет або композицію, вибравши на сайті компанії відповідний варіант. Це може бути щось сезонне, наприклад, Яскраве Різдво, Казкова горобина або Зимовий сон. У цих композиціях використані троянди, ірис, лотос, а також ялинкові гілочки.

Є композиції з лілій, ромашок, гортензій і будь-яких інших кольорів.

Безпрограшним варіантом вважається букет з троянд. Дуже популярні композиції з трояндами Гармонія, Маргарита, Паризькі таємниці, Золоті ноти, а незвичайна композиція Серце з троянд розтопить серце навіть самої неприступної снігової королеви.

У категорії Авторські букети можна знайти букети з екзотичними квітами в нестандартному оформленні. Якщо ви замовите доставку квітів з цієї категорії, то неодмінно здивуєте одержувача своєю оригінальністю.

У UFL працюють досвідчені і креативні флористи. Вони часто відвідують навчальні семінари і курси, а також постійно стежать за новинками і модними віяннями в галузі квіткового бізнесу. Безкоштовна доставка квітів в Києві можлива з 9.00 до 21.00. Доставка по замовленню незалежно від часу або ж в нічний час оплачується додатково.

Замовлення квітів з доставкою в UFL – переваги і актуальні акційні пропозиції

Фахівці компанії UFL формують композиції з свіжозрізаних квітів, а тому ви можете не турбуватися, що букет швидко зів’яне. Численні позитивні відгуки підтверджують те, що фірма цінує своїх клієнтів і старається для них. UFL має ряд значних переваг:

Кілька зручних способів оплати. Можливість проконсультуватися і зробити замовлення в будь-який час доби. Часті акційні пропозиції і знижки. Більш детальна інформація є в розділі Акції на сайті UFL

Разом з букетом, ви також можете замовити приємний сюрприз у вигляді коробки екзотичних фруктів, пляшки шампанського, шоколаду або м’якої іграшки.

Доставка квітів в місті Київ від фірми UFL можлива і вдень, і вночі. Замовляйте готовий варіант або попросіть скласти букет, самостійно обравши для нього квіти. І яким би не був ваш вибір, квіти будуть свіжими, а доставка вчасною, адже UFL цінує своїх клієнтів і працює для них!