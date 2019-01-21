Гороскоп на сьогодні, 21 січня, загалом несприятливий для більшості справ.
Гороскоп на сьогодні, 21 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.
Емоційний стан у цей день може бути нестабільним. Вас може щось тривожити, особливо різного роду страхи.
Намагайтесь не призначати на сьогодні важливих справ і нарад. Якщо є можливість, краще знизити соціальну активність.
Читайте: Східний гороскоп на 2019 рік
Сьогодні варто достатньо часу приділити сім’ї, проявити турботу про близьких. Бажано знайти час для очищення на всіх рівнях: простору, тіла і душі.
Не варто у цей день починати подорож, брати гроші у борг або позичати їх комусь.
До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку.
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