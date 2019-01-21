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Криваве місячне затемнення – найвидовищніші фото

У понеділок, 21 січня, Землю накрило криваве місячне затемнення. Факти ICTV зібрали найвидовищніші фото цього космічного явища.

Криваве місячне затемнення – найвидовищніші фото

Спостерігати кривавий  місяць можна було з 04.35 до 08.51 за київським часом.

Читайте: На Місяці вперше проросло насіння

Подібне явище жителі Землі зможуть побачити лише в 2025 році.

Нагадаємо, китайський космічний апарат Chang’e-4, який 3 січня приземлився на зворотному боці Місяця та зробив панорамні знімки поверхні супутника Землі.

Фото: Getty Images

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