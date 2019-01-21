Якою буде погода в Україні цього тижня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Погода в Україні буде ясною, але морозною майже весь тиждень, повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок, 22 січня, у західні, східні, північній та центральній частині країни стовпчик термометра опуститься вдень від -1 до -9°C, а вночі від до -15°C. Погода буде хмарною з проясненнями, а опади варто очікувати жителям Закарпатської та Чернівецької областей.

На півдні також буде хмарно з проясненнями, а температура вдень складе від -1 до -4°C, а вночі – -7…-9.

У середу, 23 січня, на заході країни очікується сніг, крім Львівської та Рівненької області. Температура повітря складе від -1 до -9°C.

На півночі і в центральних областях пройде сніг, температура – 0…-6°C вдень та -7…-16°C.

На півдні очікується мокрий сніг. У регіоні потепліє від 3 до 6°C вдень та -3…-6 вночі.

У четвер, 24 січня, на заході і півночі України буде хмарно з проясненнями, температурний режим в областях не значною мірою зміниться.

Центральні області – сніг та мокрий сніг, -1…-6°C.

На сході країни очікується мокрий сніг, температура від +5 до -2°C вдень та 0…-5°C вночі.

На півночі очікується сніг, -5…-10°C.

У п’ятницю, 25 січня, майже по всій території України пройде сніг.

На заході та півночі – -2…-12°C, а в центральній частині від -2 до -8°C.

На півдні та сході пройде мокрий сніг, +4…-6°C.

Читайте: Два метри снігу: лавина в Карпатах заблокувала дорогу

До слова, раніше народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди в Україні на кожен місяць 2019 року.