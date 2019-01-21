The Boring Company Ілона Маска може збудувати тунель для прискорювача, що в чотири рази більший за ВАК.

Ілон Маск провів переговори з директором ЦЕРН Фабіолою Джанотті про можливість залучення компанії мільярдера до будівництва нового прискорювача Future Circular Collider.

Про це Маск повідомив у Twitter і уточнив, що глава Європейського Центру ядерних досліджень сам вийшов на нього.

За його словами, вчені хочуть, щоб тунель під новий Великий адронний колайдер вирила саме The Boring Company, тому що це могло б заощадити декілька мільярдів євро.

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Найбільший у світі прискорювач заряджених частинок після побудови повинен стати в чотири рази більшим і в десять разів потужнішим за ВАК.

Нагадаємо, Ілон Маск розглядає можливість побудувати тунель під Австралією.