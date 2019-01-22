Людство опустилося у блакитній дірі на глибину 130 м.
Учені визнали блакитну діру Юн’ле в Південно-Китайському морі найглибшою з тих, що відомі науці. Її глибина майже 301 метр.
Діаметр воронки близько 130 м, який звужується до 36 м знизу, пише Global Times.
Цікаво, що блакитна діра має кілька народних назв – Драконова діра або око Південно-Китайського моря.
Читайте: Магнітне поле Землі змінюється: вчені не можуть пояснити причину
Раніше найглибшою вважалася блакитна діра Діна на Багамах, її глибина менше, ніж у Юн’ле на 100 м.
Блакитні діри – це фактично назва для заповнених водою карстових воронок, які знаходяться нижче рівня моря.
До слова, Факти ICTV зібрали для вас 10 дивовижних фактів про океанські глибини.
Фото: globaltimes.cn
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+