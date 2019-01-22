Людство опустилося у блакитній дірі на глибину 130 м.

Учені визнали блакитну діру Юн’ле в Південно-Китайському морі найглибшою з тих, що відомі науці. Її глибина майже 301 метр.

Діаметр воронки близько 130 м, який звужується до 36 м знизу, пише Global Times.

Цікаво, що блакитна діра має кілька народних назв – Драконова діра або око Південно-Китайського моря.

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Раніше найглибшою вважалася блакитна діра Діна на Багамах, її глибина менше, ніж у Юн’ле на 100 м.

Блакитні діри – це фактично назва для заповнених водою карстових воронок, які знаходяться нижче рівня моря.

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Фото: globaltimes.cn