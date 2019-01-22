PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Блакитну діру в Китаї визнано найглибшою в світі/

Блакитну діру в Китаї визнано найглибшою в світі

Людство опустилося у блакитній дірі на глибину 130 м.

Блакитну діру в Китаї визнано найглибшою в світі

Учені визнали блакитну діру Юн’ле в Південно-Китайському морі найглибшою з тих, що відомі науці. Її глибина майже 301 метр.

Діаметр воронки близько 130 м, який звужується до 36 м знизу, пише Global Times.

Цікаво, що блакитна діра має кілька народних назв – Драконова діра або око Південно-Китайського моря.

Читайте: Магнітне поле Землі змінюється: вчені не можуть пояснити причину

Раніше найглибшою вважалася блакитна діра Діна на Багамах, її глибина менше, ніж у Юн’ле на 100 м.

Блакитні діри – це фактично назва для заповнених водою карстових воронок, які знаходяться нижче рівня моря.

До слова,  Факти ICTV зібрали для вас 10 дивовижних фактів про океанські глибини.

Фото: globaltimes.cn

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Головні прориви і провали у науці за 2018 рік
Топ-10 винаходів українців, без яких світ був би іншим
Збудувати міст і створити блискавку: як зацікавити дитину навчатися
Учені назвали термін загибелі Всесвіту
Колонізація Марсу: кого відправлять та що можна робити на Червоній планеті
Одна з найвідоміших християнських реліквій виявилася фейком
Чудовиська і явища: 10 таємниць, які зберігає океан
Ні світла, ні тунелю. Чи є життя після смерті – відповідь вчених
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка