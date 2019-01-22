Якщо гроші в борг потрібні прямо сьогодні, найкраще спробувати оформити мікрокредит.

Добре, коли є скарбничка і відкладено на чорний день кошти. Але що робити, якщо настав не чорний день, а з’явилася необхідність у грошах на побутові потреби, на зразок придбання нового телефону або пральної машини. Можна взяти гроші в борг. Є декілька варіантів:

взяти борг у родичів або друзів;

взяти позику в ломбарді;

взяти кредит у банку;

взяти мікрокредит.

Кожен із цих способів може бути реалізований в залежності від ситуації. Але якщо гроші потрібні терміново, мікрокредит – це найкращий варіант.

Брати гроші у знайомих – не завжди зручно: комусь не хочеться посвячувати людей у свої плани, хтось боїться зіпсувати відносини фінансовими питаннями.

Щоб взяти гроші в борг у ломбарду, потрібно надати заставу. Необхідно розуміти, що ломбард видасть вам у борг суму, яка далеко не завжди навіть на 80% відповідає реальній вартості заставної речі. А ризик втратити цю цінність, вчасно не повернувши гроші, взяті в борг, дуже високий.

Банківські кредити – це добре, коли є кредитна карта з великим лімітом. Тоді гроші будуть доступні в будь-який час і за вигідною процентною ставкою. Але такі картки видаються далеко не всім. А на оформлення звичайної позики в банку знадобиться час і велика кількість документів.

Словом, якщо потрібні гроші в борг прямо сьогодні, найкраще спробувати оформити мікрокредит.

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Dinero – гроші в борг онлайн без зайвого клопоту

Однією з найвідоміших компаній на ринку мікрокредитування є Dinero. Компанія працює в форматі онлайн-сервісу і пропонує своїм клієнтам, яким потрібні гроші в кредит, низку переваг:

Вигода. Тут можна взяти перший кредит до 10 тисяч грн без відсотків і комісій. Повторні позики до 15 тисяч грн під найнижчий на ринку відсоток;

Простота оформлення позики. Просто заповнюйте анкету на сайті і отримуйте гроші в борг на свою банківську карту;

Безпека. Сайт використовує інструменти шифрування даних, а для роботи з платіжними картами використовується система верифікації.

Заповнювати анкету на кредит потрібно буде всього один раз, після чого всі ваші дані збережуться в системі, і для наступних позик потрібно буде тільки обрати суму і термін.

Компанія Dinero постійно працює над поліпшенням свого сервісу і регулярно пропонує цікаві акційні пропозиції та розіграші цінних грошових призів. Слідкуйте за новинами на сайті. Гроші в кредит від Dinero можна отримати в будь-який час дня і ночі, і в будь-якій точці країни.