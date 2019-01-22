Національна комісія Франції з інформатики та свобод оштрафувала Google на 50 млн євро.

Національна комісія Франції з інформатики та свобод прийняла рішення оштрафувати компанію Google на 50 млн євро за їхню політику згоди на обробку даних, повідомляє The Local.

Компанії не вдалося надати регулятору прозору інформацію щодо політики отримання згоди на обробку даних.

За інформацією Комісії, Google тільки ускладнив користувачам управління налаштуваннями, які дозволяють використовувати особисту інформацію в таких цілях, як цільова реклама.

Читайте: Google Maps розкриває злочини – 5 найнеймовірніших історій

У Google заявили, що займаються пошуком рішення, яке зробить зазначену політику більш простою.

До слова, в Google Play назвали небезпечні програми для смартфонів, які спрацьовують під час руху гаджета.