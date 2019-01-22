Гороскоп на сьогодні, 22 січня, попереджає, що день може бути досить емоційним.

Гороскоп на сьогодні, 22 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сьогодні вірогідні гострі моменти в партнерських відносинах, можуть також проявлятися претензії, бажання доказів своєї правоти і відмова почути чужу точку зору.

Не потрібно приймати серйозні і важливі рішення, не акцентуйте на чомусь увагу.

Якщо відчуваєте напружену обстановку, відстороніться і залишіться на самоті, побудьте на свіжому повітрі.

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Великі фінансові вкладення і банківські операції можуть проходити не так, як планувалося.

Відкладіть їх рішення на два дні.

Сприятливими будуть фізичні навантаження, піші прогулянки.

Вживайте легку їжу.

А от увечері з 21.00 можуть проявлятися агресивні реакції. Не реагуйте на подібні провокації.

Дитяча примхливість підвищиться, особливо небажання дотримуватися режиму. Краще дати можливість не дотримуватися правил, але зберегти добрі взаємини.

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