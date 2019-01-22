25 січня відзначатимемо Тетянин день. Факти ICTV зібрали найкращі прикольні поздоровлення з Днем Тетяни.
Ми підготували найкращі привітання на День Тетяни 2019 у віршах, малюнках і відео.
Читайте: Тетянин день – що за свято?
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Ти не Даша, не Світлана,
І не Маша, не Оксана,
Не Галина, не Сусанна.
Ти найкраща – ти Тетяна!
Я з Днем Ангела вітаю,
Море радості бажаю,
Все, що мрієш, щоб збувалося,
Все, що робиш, щоб вдавалося!
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Я нині жвавий, як олень, –
І привід є чудовий:
Прийшов святковий до нас день –
Тетянин день сьогодні!
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Наша Таня вже не плаче,
А сьогодні вона скаче.
Це тому, що свято в Тані.
Будем всі гулять у бані.
Вас, Тетяни, ми вітаєм,
Щастя і добра бажаєм.
Сміху, радості весь рік,
Без турбот прожить свій вік.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що подарувати на День Тетяни 2019.