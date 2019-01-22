25 січня відзначатимемо Тетянин день. Факти ICTV зібрали найкращі прикольні поздоровлення з Днем Тетяни.

Ми підготували найкращі привітання на День Тетяни 2019 у віршах, малюнках і відео.

Читайте: Тетянин день – що за свято?

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Ти не Даша, не Світлана,

І не Маша, не Оксана,

Не Галина, не Сусанна.

Ти найкраща – ти Тетяна!

Я з Днем Ангела вітаю,

Море радості бажаю,

Все, що мрієш, щоб збувалося,

Все, що робиш, щоб вдавалося!

***

Я нині жвавий, як олень, –

І привід є чудовий:

Прийшов святковий до нас день –

Тетянин день сьогодні!

***

Наша Таня вже не плаче,

А сьогодні вона скаче.

Це тому, що свято в Тані.

Будем всі гулять у бані.

Вас, Тетяни, ми вітаєм,

Щастя і добра бажаєм.

Сміху, радості весь рік,

Без турбот прожить свій вік.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що подарувати на День Тетяни 2019.