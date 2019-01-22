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Як покращити концентрацію уваги – вчені запропонували незвичний метод

Вчені запропонували використовувати ігровий мобільний додаток для того, щоб покращити концентрацію людей.

Чоловік з ноутбуком. Концентрація

Вчені з Кембриджського університету розробили ігровий мобільний додаток, що дозволяє покращувати концентрацію, повідомляє EurekAlert!.

У випробуванні додатка під назвою Decoder взяли участь 25 осіб. Також 25 осіб використовували інший додаток, а в контрольній групі спосіб життя ніяк не змінювався.

Протягом місяця учасники експерименту використовували додаток вісім годинних сесій.

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Після цього всім особам, які брали учать у випробуванні, запропонували пройти тест на уважність і концентрацію. Краще за всіх показала себе група, яка використовувала додаток Decoder.

До слова, вчені дійшли висновку, що так званого ефекту Мони Лізи не існує.

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