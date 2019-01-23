День підходить для активної діяльності. Успішними будуть дії, спрямовані на саморозвиток, особливо якщо вони пов’язані з індивідуальною практикою і самостійним навчанням.

Гороскоп на сьогодні, 23 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сьогодні можна зайнятися як плануванням, так і реалізацією намічених планів, проте небажано здійснювати важливі фінансові операції і будь-яку діяльність, пов’язану зі змінами у кар’єрі.

У відносинах з партнерами може виникати деяка напруженість і конфлікти, але не варто втягуватися в них, краще приділити час самостійному аналізу ситуації, а активні дії та рішення питань відкласти на пару днів.

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Гарною підмогою як у вирішенні питань, пов’язаних з відносинами, так і в будь-яких інших справах сьогодні буде звернення до традицій, вивчення того, як прийнято вирішувати подібні завдання в різних культурах.

Несприятливо: надягання нового одягу.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV давали гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку.