PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 23 січня/

Гороскоп на сьогодні, 23 січня

День підходить для активної діяльності. Успішними будуть дії, спрямовані на саморозвиток, особливо якщо вони пов’язані з індивідуальною практикою і самостійним навчанням.

Гороскоп на сьогодні, 23 січня

Гороскоп на сьогодні, 23 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сьогодні можна зайнятися як плануванням, так і реалізацією намічених планів, проте небажано здійснювати важливі фінансові операції і будь-яку діяльність, пов’язану зі змінами у кар’єрі.

У відносинах з партнерами може виникати деяка напруженість і конфлікти, але не варто втягуватися в них, краще приділити час самостійному аналізу ситуації, а активні дії та рішення питань відкласти на пару днів.

Читайте: Східний гороскоп на 2019 рік

Гарною підмогою як у вирішенні питань, пов’язаних з відносинами, так і в будь-яких інших справах сьогодні буде звернення до традицій, вивчення того, як прийнято вирішувати подібні завдання в різних культурах.

Несприятливо: надягання нового одягу.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV давали гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка