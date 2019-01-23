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Huawei анонсувала перший 5G-смартфон

У Huawei прогнозують, що 5G здійснить фурор на ринку технологій.

Huawei анонсувала перший 5G-смартфон

Huawei готує до випуску смартфон з технологією мобільного інтернету п’ятого покоління 5G.

Про це під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив заступник голови компанії Кен Ху, пише Укрінформ.

Представник китайської компанії також повідомив терміни виходу смартфона Huawei з 5G – червень 2019 року.

Крім того, у Huawei представили прогнози, що до 2025 року 5G з’явиться у 110 країнах світу. За словами Кена Ху, до кінця року вже підключеними до технології супершвидкісного інтернету будуть 30 країн.

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– 5G здійснить фурор на ринку технологій, – заявив Кен Ху.

До слова, експерти спрогнозували, коли нове покоління зв’язку 5G запустять в Україні.

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