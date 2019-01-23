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Коли починається китайський Новий рік

Китайці живуть за місячно-сонячним календарем, який відрізняється від нашого. Рік Свині для них настане 5 лютого.

китайский новый год

Для китайців ця дата вважається Святом Весни, адже саме в цей день починалися посівні роботи.

У Китаї, як і у нас, це свято – сімейне. Всі жителі збираються вдома у батьків, навіть якщо знаходяться у від’їзді.

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Ніч, коли сім’я збирається за столом, називають ніччю зустрічі перед розлукою. Коли всі збираються за столом, вони обговорюють найяскравіші події року, що минає.

Святкування китайського Нового року триває 15 днів. В цей час китайці веселяться, ходять один до одного в гості і дарують подарунки.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як зустрічати китайський Новий рік.

Фото: dreamstime.

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