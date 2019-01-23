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Meizu Zero: новий смартфон без роз’ємів для зарядки і навушників

Meizu показала повністю бездротовий смартфон без отворів – Zero.

Смартфон

У смартфоні від Meizu немає роз’ємів для зарядки і навушників, слота для SIM-карти. Роль прорізів для динаміка виконує екран. На корпусі немає кнопок, замість них віртуальні клавіші з відгуком.

Повідомляється, що заряджати телефон можна від килимка, а слухати музику – по Bluetooth.

Два роки компанія розробляла новинку. Для її створення використали 75 патентів.

Про це повідомляє TJ.

Однак поки невідомо, скільки  коштуватиме смартфон і коли з’явиться у продажу.

Читайте: Huawei анонсувала перший 5G-смартфон

До речі, президент Xiaomi Лін Бін показав в дії прототип нового смартфону компанії, що має гнучкий екран.

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