Meizu показала повністю бездротовий смартфон без отворів.

У смартфоні від Meizu немає роз’ємів для зарядки і навушників, слота для SIM-карти. Роль прорізів для динаміка виконує екран. На корпусі немає кнопок, замість них віртуальні клавіші з відгуком.

Повідомляється, що заряджати телефон можна від килимка, а слухати музику – по Bluetooth.

Два роки компанія розробляла новинку. Для її створення використали 75 патентів.

Про це повідомляє TJ.

Однак поки невідомо, скільки коштуватиме смартфон і коли з’явиться у продажу.

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До речі, президент Xiaomi Лін Бін показав в дії прототип нового смартфону компанії, що має гнучкий екран.