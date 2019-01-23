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Погода в Україні на сьогодні, 23 січня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 23 січня, буде сніжною по всій території країни.

погода

Прогноз погоди на сьогодні, 23 січня, дає Укргідрометцентр.

Так, опади у вигляді снігу будуть по всій території України, проте у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській областях та у Криму очікується дощ.

На заході країни температура повітря у середньому буде -3…-5°С.

У центрі очікується від -6 до -1°С, на півночі — -5…-7°С.

На сході України стовпчик термометра коливатиметься від -7°С до +2°С ближче до півдня.

На півдні від +2°С до +9°С у Криму.

Читайте: Сильні морози і незначне потепління: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в лютому.

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