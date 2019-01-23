Президент Xiaomi Лін Бін показав в дії прототип нового смартфону компанії, що має гнучкий екран.

Президент Xiaomi Лін Бін опублікував в Youtube відео, на якому можна побачити в дії прототип смартфона з гнучким екраном.

У розкладеному вигляді новинка більше нагадує планшет, проте якщо краї її екрану скласти – то користувач отримає звичний смартфон.

В Xiaomi не розповіли подробиць щодо новинки, проте відомо, що компанія розробила власну технологію гнучкого екрану та адаптувала під неї операційну систему.

Наразі прототип Xiaomi виглядає краще, ніж інші подібні пристрої.

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До слова, компанія Xiaomi розробила власну технологію сканеру відбитку пальців TouchID, роботу якого показала на відео.

Відео: Kim Poh Liaw