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Цікавий та практичний: Xiaomi показала смартфон з гнучким екраном

Президент Xiaomi Лін Бін показав в дії прототип нового смартфону компанії, що має гнучкий екран.

Xiaomi

Президент Xiaomi Лін Бін опублікував в Youtube відео, на якому можна побачити в дії прототип смартфона з гнучким екраном.

У розкладеному вигляді новинка більше нагадує планшет, проте якщо краї її екрану скласти – то користувач отримає звичний смартфон.

В Xiaomi не розповіли подробиць щодо новинки, проте відомо, що компанія розробила власну технологію гнучкого екрану та адаптувала під неї операційну систему.

Наразі прототип Xiaomi виглядає краще, ніж інші подібні пристрої.

Читайте: Розкладачка з гнучким екраном: Lenovo поверне на ринок Motorola RAZR

До слова, компанія Xiaomi розробила власну технологію сканеру відбитку пальців TouchID, роботу якого показала на відео.

Відео: Kim Poh Liaw

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