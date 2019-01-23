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У США замерз Ніагарський водоспад

У США частково замерз Ніагарський водоспад. Температура повітря в цьому регіоні опускалася нижче -20.

У США замерз Ніагарський водоспад

У США частково замерз Ніагарський водоспад, пише CNN.

Температура повітря в цьому регіоні опускалася до -20. Також тут пронісся сильний сніговий шторм.

Читайте: Замерз найбільший водоспад України – дивовижні кадри

За словами метеоролога Майкла Гая, холодний вітер збережеться ще протягом двох тижнів.

Заледенілий водоспад привернув увагу тисяч туристів, які роблять знімки і викладають в мережу.

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У США замерз Ніагарський водоспад / 5 фотографий

До речі, у 2017 році у Криму замерз найбільший водоспад України Учан-Су.

Фото: Тwitter/ArgenElezi, Тwitter.com/niagaraparks, Іnstagram/ingegroot.

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