Омлет з помідорами, сільський омлет з сиром і кабачком, омлет по-молдавськи та корисний дієтичний омлет – Факти ICTV пропонують топ-4 рецепта омлетів на сніданок
Омлет по-молдавськи
Інгредієнти
– куряче яйце 8 шт.
– 200 мл молока
– 100 г шинки
– 2 ст. ложки рослинної олії
– сіль, перець (за смаком)
– петрушка 1 пучок
Приготування
У миску розбийте яйця, влийте молоко, посоліть і поперчіть. Збийте за допомогою вінчика. Шинку наріжте кубиками. Петрушку промийте, обсушіть і наріжте.
Розігрійте сковороду, влийте кілька ложок рослинного масла і обсмажте шинку. Потім в сковороду влийте суміш молока і яєць і смажте під закритою кришкою близько 4 хвилин на невеликому вогні.
Готову страву викладіть на тарілки і посипте зеленню.
Простий рецепт
- Збийте яйця міксером. Спочатку на маленькій швидкості, потім – на максимальній.
- Додайте молоко, сіль, спеції. Ще раз добре збийте.
- Розігрійте добре сковороду. Змастіть рослинним маслом.
- Влийте збиту яєчну масу. Готуйте на середньому вогні 2-3 хвилини. …
- Готову страву подавайте з подрібненою зеленню.
Омлет з помідорами
Складові:
– оливкова олія;
– цибуля ріпчаста середнього розміру 1 шт;
– мелений чорний перець за смаком;
– базилік свіжий нарізаний 4-5 листочків;
– сіль за смаком;
– 1 ст. л. масла вершкового;
– 12 шт. яєць;
– 1 ст. л. крем-фреш;
– великі стиглі помідори 3 шт.
Приготування:
1. Обдайте помідори киплячою водою, потім холодною. Видаліть шкірку, розріжте і очистіть від серцевини. Наріжте м’якоть не дуже дрібно, цибулю і базилік дуже дрібно.
2. Розігрійте в сковороді з товстим дном 2 ст. л. оливкового масла. Покладіть цибулю і обсмажуйте на середньому вогні 5-7 хв.
3. Додайте помідори, сіль, перець і базилік. Коли зайва рідина випарується, зніміть сковороду з вогню, трохи остудіть.
4. Збийте яйця додайте вміст сковороди і крем-фреш, перемішайте. Сковороду протріть паперовими рушниками і поверніть на вогонь. Розігрійте на сильному вогні суміш 1 ст. л. оливкового масла з вершковим. Якщо вершкове масло почне пінитися, зніміть піну, щоб вона не горіла.
5. Обережно вилийте на сковороду яєчно-помідорову суміш. На сильному вогні готуйте 4-5 хвилин. Омлет не повинен бути пересмаженим, залишаючись трохи вологим зверху.
6. Розкладіть омлет по підігрітим тарілкам, збризніть оливковим маслом і подавайт.
Сільський омлет з сиром і кабачком
Складові:
– кабачок 1 шт.
– 70 г сиру;
– 70 г бринзи;
– петрушка 1 шт.
– 70 г пармезану;
– яйце 4 шт;
– черрі 5 шт.
– 2 ст.л. оливкового масла;
– сіль;
Приготування:
1. Кабачок натерти на крупній тертці.
2. Весь сир і бринзу натерти на крупній тертці.
3. Петрушку крупно нарізати.
4. Кабачок з’єднати з яйцями, петрушкою і сиром (1 столові ложки сиру залишити). Посолити, поперчити, збити.
5. Розігріти в сковороді олію і викласти яєчну масу.
6. Готувати до напівготовності. Помідори розрізати на 2 або 4 частини (залежно від розміру) і викласти на омлет.
7. Посипати сиром, що залишився, накрити кришкою і готувати ще хвилини 3.
Корисний дієтичний омлет
Складові:
– яйце 1 шт.
– 3 ст. л. молока;
– 3 суцвіття брокколі;
– перець болгарський (зелений) 1 шт;
– жменька фісташок солоних смажених;
– селера листова за смаком;
– 1 ст. л. соєвого соусу;
– 1 ст. л. масла кукурудзяного;
Приготування:
1. У блендер викласти брокколі, фісташки, селеру, яйце і молоко.
2. Додати масло і соєвий соус – добре подрібнити.
3. Перець порізати кубиками, додати до маси, розмішати і викласти в порційну форму. Готувати на пару 20 хв.
4. Подавати як в гарячому, так і в охолодженому вигляді!
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