Якою буде погода в Україні в лютому – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Погода в лютому буде нестабільною. Перша половина місяця очікується дуже холодна, з морозами до -30°C. В другій половині почнеться різке потепління.
Про це повідомляє Сьогодні.
Разом з морозами в Україну прийдуть і сильні снігопади. За місяць в середньому випаде 35-40 сантиметрів снігу.
За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, з 1 по 4 лютого випаде 10 см снігу.
З 5 по 11 лютого очікуються морози до -30°C. Сильних снігопадів варто чекати напередодні Дня святого Валентина.
Потепління в Україні прийде з 22 лютого. Температура може піднятись навіть до +5°C.
Але морози і сніг очікуються ще в першій декаді березня.
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За прогнозами співробітниці Інституту геофізики НАН Світлани Бойченко, сильні холоди прийдуть наприкінці першої декади лютого.
Мінусова температура зберігатиметься весь місяць.
Раніше Факти ICTV писали, яка погода буде протягом тижня в Україні.