24 січня православні християни святкують День пам’яті преподобного Феодосія Великого.

Що за свято День пам’яті преподобного Феодосія Великого – далі у матеріалі.

Преподобний Феодосій Великий – це основоположник спільножитних монастирів. Саме він заснував перший у такому роді монастир і сталося це у далекому V столітті.

Але перед цим Феодосій жив у Палестині у пустельній печері. Там він пробув 30 років! У роки усамітнення з молитвою у Феодосія стали збиратися ті, хто хотіли жити під його керівництвом. Коли бажаючих стало занадто багато і стіни печери не змогли їх вмістити, преподобний вирушив на пошуки нового дому.

Читайте: Коли у 2019 році Масляна

Він ходив з кадилом з холодними вугіллям по пустелі, і просив, щоб Господь вказав йому місце нової обителі. Раптово вугілля розсипалося і розгорілося. На цьому місці Феодосій і заснував перший чернецький монастир, або Лавру.

Лавра виконувала служіння ближнім, надаючи допомогу всім бідним і даючи притулок мандрівникам. У монастирі преподобний влаштував окремі лікарні для ченців і мирян, а також притулку для людей похилого віку.

До речі, Факти ICTV зібрали все у календарі церковних свят у 2019 році.