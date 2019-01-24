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Гороскоп на сьогодні, 24 січня

Сьогодні краще зайнятися простими повсякденними справами і обов’язково приділити час очищенню і позбавленню від непотрібного.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 24 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

У цілому несприятливий день. По можливості уникайте сьогодні активних комунікацій, оскільки у спілкуванні може проявлятися різкість, категоричність, бажання вирішити проблему кардинальним і не завжди конструктивним шляхом.

Не забудьте подбати і про свій емоційний і душевний стан – генеральне прибирання у думках теж не зашкодить. Дуже добре, якщо вийде побути на самоті, спокійно подумати, помедитувати.

Несприятливо: надягання нового одягу, стрижка волосся.

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До речі, Факти ICTV публікували любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку.

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