Чого чекати від року Жовтої Свині, в яких аспектах вдасться досягти успіху, а які питання так і не вийде вирішити – у загальному східному гороскопі на 2019 рік.

2019 рік – рік Жовтої Свині. Як відомо, покровитель цього року дуже любить сімейний затишок і тепло домашнього вогнища. Тому більшості знакам вдасться влаштувати особисте життя. Тож можливо зовсім скоро ви зустрінете своє кохання.

Щур

Рік Жовтого Свині – вдалий період для Щурів, адже цей покровитель року любить наполегливих і цілеспрямованих людей.

Будуть відкриватися нові і нові можливості, якими ви із задоволенням і великим ентузіазмом скористаєтеся. Але варто визначитися, чим ви хочете займатися, щоб не витрачати свою енергію на все підряд. Це головна умова успіху у 2019 році.

На особистому фронті теж все складатиметься: на вас обрушиться зорепад залицяльників. Тож уваги вам точно вистачатиме, а іноді навіть буде хотітися втекти від настирливих шанувальників з їх постійними компліментами і подарунками.

Бик

2019 рік сповнений кохання, сімейного затишку і тепла. У самотніх Биків з’явиться шанс обзавестися другою половинкою, у заміжніх – зміцнити свій союз.

Що стосується фінансового аспекту року, то гроші будуть буквально сипатися вам на голову. Вам тільки потрібно вчасно підставляти долоні. Але це тільки у тому випадку, якщо стратегія життя чітко прописана і ви знаєте, куди ви йдете. Не забувайте про свою мету!

Вас супроводжуватиме вдача, але не втратьте свій шанс. Будьте уважні до того, що дає вам доля.

Тигр

2019 рік стане для Тигрів часом випробувань. Добра Свинушка не на жарт вирішила з вами пограти. Вона раз у раз буде створювати перешкоди на вашому шляху. Будьте кременем, не відступайте – і ви досягнете всього, чого тільки бажаєте.

Головний ворог цього року – лінь. Тому проведіть 2019 рік під знаком активності.

У коханні все буде, як треба: флірт, побачення і навіть з’явиться шанс на нові серйозні стосунки. Будьте готові до зустрічі зі своєю долею!

Кролик (Кіт)

Нелегкий, але шалено цікавий рік, час контрастів. На ваше життя чекають зміни, можливо, не завжди на краще. Але не варто опускати руки, рухайтеся далі – і за чорною смугою обов’язково з’явиться біла.

Будьте обережні у словах і діях, особливо на роботі. Велика ймовірність втратити посаду.

Уже наприкінці зими Кролики відчують душевний підйом і натхнення. Саме тоді можна спробувати кардинально змінити професію, імідж, місце проживання.

Дракон

Кохання буде вірним супутником Драконів у 2019 році. Це час доленосних зустрічей, укладання шлюбів і народження дітей.

У сімейних Драконів пануватиме гармонія і щастя. Самотні серця знайдуть ті відносини, про які мріяли.

Головне табу цього року – надмірна емоційність. Будьте стриманішими у прояві своїх негативних почуттів, перш ніж зробити, подумайте кілька разів. Це вбереже вас від безлічі конфліктів, а найголовніше – від їх наслідків.

Змія

У цілому рік сприятливий в усіх сферах. Вам вдаватиметься все: від бізнесу до кохання. Але щоб отримати максимум користі, відставте у сторону всі сумніви і страхи, дійте.

Найнебезпечніший період – кінець зими. Будьте готові до складнощів, щоб сміливо їх зустріти і подалати.

Варто бути обережними і у справах кохання: не спокушайтеся і не приділяйте такої уваги випадковим зустрічам. Це може розбити вам серце.

Кінь

Мріяли розслабитися і більше відпочивати? Якщо так, то цей рік втілить вашу мрію у життя, адже головна рекомендація для вас – розслабитися і перестати тягнути на собі віз проблем і справ.

Також на Коней чекає низка нових знайомств. Випадково зустріч здатна подарувати людину, яка залишиться з вами на все життя.

Вівця (Коза)

У 2019 вам доведеться потрудитися. Але не варто відразу нарікати на долю, адже на вас чекає відмінна грошова винагорода.

У любовній сфері теж буде все складатися. Гармонія у відносинах радуватиме вас і даруватиме сили на нові звершення в інших аспектах життя.

Але не варто тільки покладатися на фортуну. Ідіть до своєї мети, не зупиняйтеся і життя подарує вам ще більше можливостей і приємних сюрпризів.

Мавпа

Дуже яскравий і динамічний рік, тож радимо купити органайзер і планувати. Інакше ви просто загубитесь у вирі подій і нічого не досягнете. Тож головне завдання цього року розставити пріоритети і дотримуватися їх.

Вас чекають деякі проблеми на любовному фронті. Але не засмучуйтеся, це лише період такий, а зовсім не крах ваших відносин з партнером. До літа все вирішиться і швидше за все у позитивному ключі.

Півень

Представників цього знаку чекає непростий рік. Півням доведеться попітніти. При цьому вашого прибутку позаздрять всі конкуренти і колеги.

Можливостей у рік Жовтої Свинки у Півня буде багато, і потрібно лише визначитися з бажаннями. Щоб усе встигнути, намагайтеся грамотно розподіляти час.

У любові сміливо покладайтеся на інтуїцію – вона не підведе.

Собака

У цілому рік сприятливий, але не позбавлений труднощів. Пам’ятайте про мінливість долі і завжди будьте напоготові.

Насамперед будьте готові до дрібних конфліктів і нерозуміння вас на роботі.

Слідкуйте за своїм емоційним станом, уникайте нервового перенапруження, адже це може зіграти з вами злий жарт і позначитися на сімейному житті. Знайте, що кохана людина підтримає вас у важку хвилину.

Свиня

Безумовно, це ваш зоряний час. Вам буде вести в усьому: у коханні, бізнесі, роботі.

Якщо раніше Свинки крутили романи і витали у хмарах, то зараз саме час стати розсудливими і подумати про серйозні стосунки. Сімейним людям варто зміцнити шлюб.