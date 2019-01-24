25 січня християнами відзначається день святої мучениці Тетяни.
У Тетянин день вітають з днем ангела усіх Тетян. Приємні слова у цей день можуть бути гарним доповненням або повноцінним подарунком, який підніме настрій вашим рідним або знайомим.
Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Днем Тетяни.
Ангел хранитель, Тетяну храни,
В суєтному світі її бережи,
Ніжними крилами ти обійми,
Теплом і турботою її нагороди,
В дорозі не кидай і від бід збережи,
Незримою Рукою вкажи шлях.
З днем ангела, Таня, вір у чудеса,
І ангел тоді не покине тебе.
***
З днем Тетяни вітаю!
Настрою бажаю!
Щоб свято було гарним,
На інші не схожим!
Щастя всім бажаю я
Дорогоцінні друзі!
***
Нехай Тетяна вам підкине
Свіжих почуттів, як перший сніг,
Геть підуть туга з униньєм
І скрізь буде успіх!
***
Таня, Танечка, Танюша,
Приймай вітання.
Залишайся найкращою,
Не сумуй і не нудьгуй.
У зимовий свято, в день Тетяни
Від любові до тебе всі п’яні.
Тільки той ще не п’яний,
Хто не чув про Тетян.
***
Тетяна, нині свято в тебе,
З Днем Ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай Ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!
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До слова, раніше Факти ICTV писали, що подарувати на День Тетяни.
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