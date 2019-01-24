Ніч перед Днем Тетяни вважається особливою. 24 січня дівчата ворожать на майбутнього обранця, кохання та заміжжя.

Напередодні Дня Тетяни ніч 24 січня вважається магічною. У цей день дівчата можуть дізнатися, що на них чекає у майбутньому.

Факти ICTV публікують кілька способів, як ворожити на Тетянин день.

Ворожіння на судженого на каблучці

Дівчина повинна розкласти на столі папірці з іменами потенційних наречених. Необхідно взяти золоту каблучку, нанизати її на нитку та водити над іменами.

Над яким папірцем рух зупиниться, той і буде майбутнім чоловіком.

Ворожіння на чарках

Той, хто ворожить, повинен підготувати шість однакових чарок з водою. У кожну з них окремо потрібно покласти ложку меду, сіль, лимон, сережку, вино і каблучку.

Чарки слід накрити рушником і обрати будь-яку. Яку обереш, така буде й доля.

Чарка з медом вказує на м’який характер чоловіка, а от з сіллю на ревнивого. Якщо там лимон, суджений буде сумовитим і пригніченим, а якщо сережка – щедрим.

Веселий обранець буде у того, хто витягне чарку з вином, каблучка ж вказує на те, що дівчині незабаром зроблять пропозицію.

Ворожіння на цибулі

Необхідно перед сном чітко уявити свого майбутнього обранця. Потім слід взяти кілька цибулин і написати на них чоловічі імена.

Цибулю слід поставити у воду і спостерігати за нею протягом кількох днів або тижнів. Яка першою проросте, чоловік з таким іменем і візьме заміж.

Ворожіння на статус нареченого

Дівчина повинна покласти на стіл шматочок хліба, каблучку, ключі, цукерку і гачок. Після цього накрити все хустинкою і витягнути щось одне.

Ключі вказують на те, що чоловік буде бізнесменом, каблучка – це знак модника. Хліб означає, що обранець буде багатим, а гачок – бідним.

Найбільше не пощастить тому, хто витягне цукерку. Такий чоловік тільки витрачатиме гроші.

Ворожіння на нитках

Дівчатам, які ворожать, слід відрізати нитки однакової довжини і підпалити одночасно. Чия швидше згорить, та і вийде заміж першою. Якщо нитка відразу потухне – весілля ще не скоро.

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До слова, раніше Факти ICTV публікували СМС-привітання з Тетяниним днем 2019.

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