Яким буде 25 січня для всіх знаків зодіаку, дивіться у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 25 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сьогоднішній день вважається сприятливим і підходить для більшості справ.

Час підходить для того, щоб починати тривалі проекти, здійснювати великі угоди.

В цей день буде успішною діяльність, спрямована на декорування та будівельні роботи.

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У відносинах краще бути терпимими, а на вечір можна запланувати побачення або зустріч з друзями.

Сприятливим сьогодні вважається надягання нового одягу, початок подорожей.

Несприятливим – стрижка волосся.

До слова, Факти ICTV публікували східний гороскоп на 2019 рік, який розповість, кому і в чому вдасться досягти успіху.