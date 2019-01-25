Яким буде 25 січня для всіх знаків зодіаку, дивіться у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
Гороскоп на сьогодні, 25 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.
Сьогоднішній день вважається сприятливим і підходить для більшості справ.
Час підходить для того, щоб починати тривалі проекти, здійснювати великі угоди.
В цей день буде успішною діяльність, спрямована на декорування та будівельні роботи.
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У відносинах краще бути терпимими, а на вечір можна запланувати побачення або зустріч з друзями.
Сприятливим сьогодні вважається надягання нового одягу, початок подорожей.
Несприятливим – стрижка волосся.
До слова, Факти ICTV публікували східний гороскоп на 2019 рік, який розповість, кому і в чому вдасться досягти успіху.