На вихідних у Києві очікується багато цікавих подій. Факти ICTV розкажуть, куди піти в цей вікенд.

Можна відвідати перший крутий захід року – Jungle або ламповий концерт на честь Дня народження Володимира Висоцького.

Також варто відзначити виступ частих у Києві гостей СПБЧ.

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Факти ICTV зібрали п’ятірку найцікавіших подій.

Jungle

Atlas

25 січня, 19.00

Вартість: 1290 – 2190 грн

Купити квитки можна тут

Фанк-дует Jungle вперше виступить в Україні і представить новий альбом For Ever, який вийшов 14 вересня. Його група писала чотири роки. Тривалість запису обумовлена високим рівнем попередньої платівки, яка принесла їм світовий успіх.

За словами учасників групи Тома і Джоша, новий альбом про емоції: “У нас вийшов цікавий концепт. Ми створили альбом про те, наскільки однаково хвилюючими можуть бути два процеси – закохатися в людину і розлюбити її”.

Опис сумний, але у випадку з Jungle – суцільні веселощі, якими група поділиться вже сьогодні.

Олексій Горбунов Камерний концерт Висоцький

СБПЧ

Caribbean Club

25 січня, 20.00

Вартість: 350-2600 грн

Придбати квитки можна тут

До Дня народження Володимира Висоцького пройде камерний концерт Висоцький. У програмі наживо прозвучать твори всенародного улюбленця.

Музичний супровід забезпечить гурт Грусть пилота та харизматичний Олексій Горбунов.

Вечір пройде у затишній атмосфері світла свічок, під звуки улюблених мелодій.

СБПЧ

Caribbean Club

26 січня, 19.00

Вартість: 790-1190 грн

Придбати квитки можна тут

Здавалося б, що ще зовсім недавно хлопці з Санкт-Петербурга СБПЧ виступали в Зеленому театрі, але час минає з лякаючою швидкістю. І ось ми знову чекаємо на зустріч із цими інтелігентними експериментаторами, які у 2018 році випустили на диво добрий, спокійний та оптимістичний альбом.

Традиційне змішування жанрів робить музику СБПЧ універсальною для будь-якої життєвої ситуації.

Музиканти привезуть до Києва не тільки свої найкращі пісні, але й зовсім свіжий альбом Ми не спали, ми снилися.

Pulatova

MonteRay Live Stage

26 січня, 19.00

Вартість: 250-600 грн

Придбати квитки можна тут

Типовий міленіал з легкістю згадає одеську фолк-групу Fleur, а найвідданіші меломани зможуть процитувати практично кожну їхню пісню. Колектив ділився не просто музикою, але цілими історіями, образами середньовічних принцес, які з загадкової причини виявилися прибульцями в нашому часі.

Колишні учасники Fleur – Ольга Пулатова і Євген Чеботаренко – створили новий проект Pulatova, а незабаром вже поділяться дебютним альбомом Рой.

Кузін

Docker Pub

27 січня, 19.00

Вартість: 175-2450 грн

Придбати квитки можна тут

Один з найкращих українських радіоведучих, рок-музикант, шоумен, відомий більшості за роллю ведучого радіопередачі Камтугеза на Radio ROKS, де Сергій Кузін складає компанію Соні Сотник.

Як і колега з радіоефіру, Сергій теж займається музикою – і цілком процвітає. Його творчість сповнена оптимізму, віри в краще і гарного настрою.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.