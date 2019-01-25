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Привітання з Тетяниним днем у картинках

Православні святкують Тетянин день 25 січня вже 20 століть.

Привітання з Тетяниним днем у картинках

Народилася Свята Татіана в Римі близько 200 року в сім’ї вельми знатних римлян-християн.

За переказами, язичники піддавали дівчину болісним тортурам, однак на наступний день її рани завжди гоїлися, а кривдників карали невідомі сили.

Пізніше юну християнку Татіану Римську проголосили святою, а день її смерті 25 січня став Тетяниним днем.

Читайте: СМС-привітання з Тетяниним днем 2019

Факти ICTV зібрали веселі привітання з Днем Тетяни в картинках.

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Привітання з Тетяниним днем у картинках / 6 фотографий

До речі, Факти ICTV публікували 5 найкращих способів ворожіння на День Тетяни 2019.

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