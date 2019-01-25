Православні святкують Тетянин день 25 січня вже 20 століть.
Народилася Свята Татіана в Римі близько 200 року в сім’ї вельми знатних римлян-християн.
За переказами, язичники піддавали дівчину болісним тортурам, однак на наступний день її рани завжди гоїлися, а кривдників карали невідомі сили.
Пізніше юну християнку Татіану Римську проголосили святою, а день її смерті 25 січня став Тетяниним днем.
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Факти ICTV зібрали веселі привітання з Днем Тетяни в картинках.
Привітання з Тетяниним днем у картинках / 6 фотографий
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