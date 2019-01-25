25 січня християнами відзначається день святої мучениці Тетяни.

У Тетянин день вітають з днем ангела усіх Тетян. Приємні слова у цей день можуть бути гарним доповненням або повноцінним подарунком, який підніме настрій вашим рідним або знайомим.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Днем Тетяни.

Ангел хранитель, Тетяну храни,

В суєтному світі її бережи,

Ніжними крилами ти обійми,

Теплом і турботою її нагороди,

В дорозі не кидай і від бід збережи,

Незримою Рукою вкажи шлях.

З днем ангела, Таня, вір у чудеса,

І ангел тоді не покине тебе.

***

З днем Тетяни вітаю!

Настрою бажаю!

Щоб свято було гарним,

На інші не схожим!

Щастя всім бажаю я

Дорогоцінні друзі!

***

Нехай Тетяна вам підкине

Свіжих почуттів, як перший сніг,

Геть підуть туга з униньєм

І скрізь буде успіх!

***

Таня, Танечка, Танюша,

Приймай вітання.

Залишайся найкращою,

Не сумуй і не нудьгуй.

У зимовий свято, в день Тетяни

Від любові до тебе всі п’яні.

Тільки той ще не п’яний,

Хто не чув про Тетян.

***

Тетяна, нині свято в тебе,

З Днем Ангела вітаю!

І це вітання у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай Ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

Читайте: Тетянин день – що за свято?



До слова, раніше Факти ICTV писали, що подарувати на День Тетяни.

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