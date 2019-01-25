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Тетянин день – що за свято?

25 січня святкують Тетянин день. Але мало хто знає, що його відзначають вже 20 століть.

Тетянин день – що за свято?

У цей день православна церква вшановує святу великомученицю Татіану Римську.

Як з’явилося свято

Народилася свята Тетіана в Римі близько 200 року в сім’ї вельми знатних римлян-християн.

У той час у Римі було багато язичницьких храмів і, яка подія б не відбувалася, всі мали принести жертвоприношення.

Христини ж вважали це зреченням від Христа. Тому вони ухилялися від участі в таких святах.

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Коли почалися гоніння на християн, язичники схопили і святу Тетіану. Змушували її принести жертву Аполлону. Але під час її молитви статуя впала і розбилася.

Після чого Тетіану судив сам правитель Риму. Її жорстоко катували, кидали до в’язниці, намагалися втопити і заганяли у клітку до лева.

Тетіана завжди залишалася непохитною та молилася Христу.

Згодом Тетіані було винесено смертний вирок – усікновення мечем. Але язичники так і не змусили Тетіану молитися їхнім богам.

Пізніше юну християнку Татіану Римську проголосили святою, а день її смерті 25 січня став Тетяниним днем.

У цей день всі жінки, які названі ім’ям Тетяна (в перекладі з грецької Татіана означає упорядниця) відзначають день ангела.

Мощі святої мучениці Татіани зберігаються в Свято-Успенському Псково-Печерському монастирі.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят в Україні на 2019 рік.

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