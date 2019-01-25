Зонд New Horizons передав більш чітке зображення так званого транснептунового об’єкта.

NASA отримало нову фотографію транснептунового об’єкта Ультіма Туле від зонда New Horizons, повідомляє Johns Hopkins APL.

Знімок є найчіткішим зображенням об’єкта.

Нова фотографія дозволяє розрізнити на Ультіма Туле ями, діаметр яких становить кілька кілометрів, а також білі плями.

Учені поки не змогли встановити походження останніх. Однак дослідники висунули теорію про те, що вони могли утворитися на початку існування Сонячної системи.

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Незабаром фахівці повинні отримати від New Horizons ще більш чітке фото, за допомогою якого намагатимуться зрозуміти механізми, завдяки яким утворилася Сонячна система.

До слова, засновник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував перше фото нового космічного корабля, який носить назву Starship.

Фото: Johns Hopkins APL