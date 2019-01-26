Зимова риболовля – це зимовий спорт, який вимагає серйозної підготовки при виборі одягу, снастей і правильного місця.

Готуючись до зимової риболовлі, ви повинні вести себе, як сумлінна білка – тобто переконатися в тому, що є запас необхідних предметів для підлідної риболовлі, в тому числі одягу.

Одяг для зимової риболовлі. Мета: в теплі і сухості

Найкраще надягати одяг в декілька шарів. Основний шар вологи тіла, який виділиться, наприклад, поки ви дістанетеся до водойми, найкраще відведе термобілизна і термошкарпетки.

Далі може йти футболка з довгим рукавом, зручні джинси або спортивні штани вільного покрою.

Верхня оболонка в ідеалі повинна бути із серії професійного одягу для зимової риболовлі. Це можуть бути куртка і штани, що не продуваються.

На руки з собою необхідно брати дві пари рукавичок – одні напівпальці, інші – рукавиці.

На голову можна надіти облягаючу балаклаву, яка легко перетворюється на шарф для використання за безлічі мінливих погодних умов. Також обов’язково надіти зимову шапку.

Немає нічого гіршого за мокрі та холодні ноги. Тому якісні зимові черевики – обов’язковий одяг для зимової риболовлі. Також на них можна надіти кішки для льоду.

Захопити доведеться і сонячні окуляри, адже відблиски сонця, що відбиваються від льоду або снігу, є серйозною проблемою.

5 речей для зимової риболовлі

Льодовий бур. Це інструмент, який рибалки використовують, щоб просвердлити отвір у льоду.

Вудка або котушка. Вудка залежить від того, на що ви збираєтеся ловити.

Приманка. У світі риболовлі так багато приманок, що може бути важко визначити, що працює, а що ні для новачка.

Ехолот. Пристрій дає можливість визначитися з глибиною водойми, характером дна, а також наявністю риби.

Сани. Вони дозволяють вам покласти все, що потрібно для зимової риболовлі, в один контейнер, що легко ковзає.

Як вибрати снасті для зимової риболовлі

Вудки для зимової риболовлі можна поділити на:

Зимова вудка для поплавкового лову. Цілком буде досить вудилища довжиною 40 сантиметрів, головне тут – його пружність і гнучкість. Волосінь повинна бути тонкою, але міцною, а також малопомітною (не менше 12 метрів). Поплавок потрібен чутливий і помітний. Грузило для стоячої води можна взяти більш легке, а гачок повинен злегка згинатися.

Зимова вудка для лову на мормишку. Удильник в цьому варіанті складається з хлистика і рукоятки. У сучасних моделях в комплекті йдуть транспортувальні котушки, за допомогою яких набагато зручніше збирати волосінь у мороз. Чутливий кивок в удильнику виконує роль сигналу про клювання.

Зимова вудка для лову на блешню. Стандартні вимоги – коротке вудилище до 1 метра, головне, щоб воно було легким, міцним і пружним. Волосінь повинна бути середньої товщини – в 0,25-0,3мм, а ось діаметр котушки найкраще вибирати досить великий. Блешні для зимового лову класифікують за розміром: малі (до 3см), середнього розміру (до 5 см), великі (5-8 см).

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7 порад з безпеки на зимовій риболовлі

Навіть, якщо на більшості озер регіону вже сидить багато рибалок, слід дотримуватися обережності при ходьбі або їзді по будь-якому масиву льоду.

Льодові умови швидко змінюються. Тепліша вода може швидко зруйнувати діру.

Коли шар снігу вкриває крига, цей сніг діє як ізоляція і таким чином нагріває лід знизу вгору.

Сніг також може утруднити перегляд на льоду знаків небезпеки, таких як тріщини.

На лід тонше п’яти сантиметрів йти не можна.

Під час риболовлі завжди потрібно тримати “рятувалки” при собі, щоб витягти себе з води, якщо ви впали.

Якщо ви впали і не можете витягнути себе, постарайтеся, щоб якомога більше тіла винести на лід, наскільки це можливо, і нехай ваш одяг примерзне до льоду. Це допоможе виграти час в надії, що хтось знайде вас і надасть допомогу.

Чи можна пити алкоголь на зимовій риболовлі

Вживати алкоголь на холоді небезпечно: через це розширюються судини, і людина втрачає тепло. Тобто спочатку добре, а потім може відбутися переохолодження. П’яному складно контролювати ситуацію і вчасно звернутися за допомогою. Не кажучи вже про небезпеку впасти у воду.