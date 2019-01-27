Яким буде 27 січня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
Гороскоп на сьогодні, 27 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.
День сприяє активності і підходить для творчих справ. Вдалий час для духовних практик, особливо в ранкові години.
Сьогодні вельми вітається прояв незалежності, самостійності, щедрості і відваги. День сприяє суспільним заняттям, сприятливий час для навчання і вивчення.
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У справах краще керуватися спокоєм і не прив’язуватися до жорстких рамок часу або результату, добре було б проявити гнучкість. Ініціатива сьогодні може бути доречна.
Небажано зациклюватися на одному якомусь питанні – краще дотримуватися балансу справи-відпочинок.
Несприятливо сьогодні підстригати нігті.
Сприятливим буде надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся.
До слова, Факти ICTV публікували східний гороскоп на 2019 рік, який розповість, кому і в чому вдасться досягти успіху.