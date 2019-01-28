Найбюджетніша модель з нової лінійки недорогих смартфонів Samsung Galaxy M коштуватиме $113.

$113 коштує наймолодша модель Galaxy M10.

Про це повідомляє ITC.ua.

Модель Galaxy M20 на SoC Samsung Exynos 7885 можна придбати за $155. Смартфон буде оснащений екраном Infinity-V діагоналлю 6,3 дюйма. Зрозуміло, модель буде дорожчою, але несильно. Оперативна пам’ять 3 ГБ, вбудована – 32 ГБ. Версія з 4 ГБ і 64 ГБ флеш-пам’ятю оцінена у $183.

Ціни на смартфони Galaxy M в інших країнах не будуть особливо відрізнятися від цін для індійського ринку.

Сьогодні відбудеться офіційний анонс перших представників смартфонів Samsung Galaxy M.

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До речі, з’явилося перше відео, на якому можна побачити складаний смартфон від компанії Xiaomi.