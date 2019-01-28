PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Lifestyle / Galaxy M: объявлены цены самых бюджетных смартфонов Samsung/

Galaxy M: оголошені ціни найбюджетніших смартфонів Samsung

Найбюджетніша модель з нової лінійки недорогих смартфонів Samsung Galaxy M коштуватиме $113.

Samsung Galaxy A7 2018

$113 коштує наймолодша модель Galaxy M10.

Про це повідомляє ITC.ua.

Модель Galaxy M20 на SoC Samsung Exynos 7885 можна придбати за $155. Смартфон буде оснащений екраном Infinity-V діагоналлю 6,3 дюйма. Зрозуміло, модель буде дорожчою, але несильно. Оперативна пам’ять 3 ГБ, вбудована – 32 ГБ. Версія з 4 ГБ і 64 ГБ флеш-пам’ятю оцінена у $183.

Ціни на смартфони Galaxy M в інших країнах не будуть особливо відрізнятися від цін для індійського ринку.

Сьогодні відбудеться офіційний анонс перших представників смартфонів Samsung Galaxy M.

Читайте: Meizu Zero: новий смартфон без роз’ємів для зарядки і навушників

До речі, з’явилося перше відео, на якому можна побачити складаний смартфон від компанії Xiaomi.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка