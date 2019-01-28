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Гороскоп на сьогодні, 28 січня

Яким буде 28 січня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 28 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Бажано провести важливі переговори і справи до 12 годин.

З обіду енергії сприятимуть нерозумінняю та розчаруваню.

А на другу половину дня небажані важливі заходи.

Може проявитися агресія, направляйте її на позбавлення від власних ілюзій, боротьбу зі страхами, але не на оточуючих.

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Прогулянка на свіжому повітрі буде доречною, побудьте на самоті.

Будуть складнощі у відносинах з партнерами.

Питання з ними не будуть вдалими, так що перенесіть їх на лютий.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували східний гороскоп на 2019 рік, який розповість, кому і в чому вдасться досягти успіху.

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