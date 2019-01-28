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На Землю насувається магнітна буря. Накриє на два дні

Магнітні бурі можуть кілька днів турбувати українців у лютому.

На Землю насувається магнітна буря. Накриє на два дні

Через серію зафіксованих спалахів на Сонці, у 2019 році передбачаються магнітні бурі, але невеликої потужності.

Про це повідомляє Meteoprog.

Винятком стане лютий. Через спалах 1 і 20 лютого очікується геомагнітна буря класу G1.

19 та 21 лютого прогнозують збудження магнітосфери планети.

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Таку ситуацію пояснюють тим, що 26 січня стався викид коронарної матерії в районі комплексу п’ятен AR2733, який простягається на 100 тис. км.

До слова, останні кілька місяців на Сонці спостерігалась мінімальна активність. Це найбільш затяжний період спокою, починаючи з 2008 року.

Раніше Факти ICTV писали про те, як пережити магнітні бурі.

Фото: Dreamstime

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