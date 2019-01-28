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Якого числа Пасха 2019

Коли в Україні відзначають Великдень у 2019 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якого числа Пасха 2019

Православні християни цьогоріч святкуватимуть Пасху 28 квітня.

Великдень – одне з найголовніших церковних свят, який відзначає весь християнський світ. День Воскресіння Христа є символом вічного життя та очищення від гріхів.

Пасху щороку святкують навесні. Це перехідне свято, яке відзначається щороку у різний час.

Дату святкування визначають за місячно-сонячним календарем. Цей день випадає на період від 4 квітня до 8 травня. Днем Великодня було вибрано першу неділю після першого повного Місяця, який наступає після весняного рівнодення.

Оскільки день весняного рівнодення найчастіше припадає на 21 березня, то святкування Великодня не може бути раніше, ніж 4 квітня і не пізніше 8 травня.

Від того, коли відзначають Пасху, залежать дати інших перехідних церковних свят: Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) – за тиждень до Великодня, Вознесіння Господнє – на сороковий день після Великодня, Трійці (П’ятидесятниця) – на п’ятдесятий день після Великодня, День Святого Духа – наступний день після Трійці.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували календар усіх церковних свят на 2019 рік.

Фото: Unsplash

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