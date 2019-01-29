Яким буде 29 січня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 29 січня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сьогодні невдалий день для важливих починань. Вирішення питань щодо рухомого і нерухомого майна, великі покупки – все це найкраще перенести на інші дні. Емоційний стан може бути досить нестабільним.

У найближчі два-три дні дуже важливо бережно ставитися до своїх переживань, враховувати загострену сприйнятливість нервової системи. Не варто піддаватися на провокації. Якщо всередині все закипає, то бажано скористатися зручними для вас техніками заспокоєння. Добре допомагає дихальна гімнастика.

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Партнерські відносини можуть трохи пробуксовувати, небажано приймати кардинальні рішення. Усі важливі питання найкраще відкласти до лютого. Поїздки та подорожі можуть проходити з затримками, можлива раптова вимушена зміна планів.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували східний гороскоп на 2019 рік, який розповість, кому і в чому вдасться досягти успіху.