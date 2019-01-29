Apple тимчасово відключила групові дзвінки у FaceTime через баг.
FaceTime потрапив у “шпигунський” скандал через баг при здійсненні групових дзвінків.
Виявилося, що помилка дозволяла підслухати людей, яким ви телефонуєте, навіть якщо ті не відповіли на виклик.
Експерти порталу 9to5Mac визначили, що “заражені” операційки iOS 12.1 и 12.2, а також macOS Mojave.
Зараз функція групових дзвінків недоступна і запрацює тільки після усунення помилки.
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В Apple визнали наявність бага і заявили, що програмісти вже пишуть правильний код.
Нагадаємо, раніше Apple випустила оновлення для iPhone, через яке смартфони перестали ловити стільниковий зв’язок.
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