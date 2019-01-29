PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Lifestyle / Можно подслушивать других: у Apple сломался FaceTime/

Можна підслуховувати інших: у Apple зламався FaceTime

Apple тимчасово відключила групові дзвінки у FaceTime через баг.

Можна підслуховувати інших: у Apple зламався FaceTime

FaceTime потрапив у “шпигунський” скандал через баг при здійсненні групових дзвінків.

Виявилося, що помилка дозволяла підслухати людей, яким ви телефонуєте, навіть якщо ті не відповіли на виклик.

Експерти порталу 9to5Mac визначили, що “заражені” операційки iOS 12.1 и 12.2, а також macOS Mojave.

Зараз функція групових дзвінків недоступна і запрацює тільки після усунення помилки.

Читайте: Apple повернула iPhone SE у продаж, знизивши ціну на $150

В Apple визнали наявність бага і заявили, що програмісти вже пишуть правильний код.

Нагадаємо, раніше Apple випустила оновлення для iPhone, через яке смартфони перестали ловити стільниковий зв’язок.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка