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Погода в Україні на сьогодні, 29 січня (КАРТА)

Сьогодні, 29 січня, в Україні потеплішає, а місцями пройде мокрий сніг.

Погода в Украине

Прогноз погоди на сьогодні, 29 січня, публікує Укргідрометцентр.

На заході і півночі України повітря прогріється від 0°… + 4 °, очікується мокрий сніг.

У центральних областях теж пройде мокрий сніг, температура – 1°…+ 3°.

На півдні країни температура повітря від 4° до 9°. Крім того, істотних опадів не очікується.

Для східної частини України синоптики прогнозують хмарність і до 3° морозу.

Читайте: Як розморозити авто взимку – лайфхаки

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в лютому.

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