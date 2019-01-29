Найбільшою загрозою для людства є ожиріння, голод і глобальне потепління.

Такого висновку дійшла американо-новозеландська команда дослідників. На їхню думку, вже через 30 років можуть початися природні катастрофи.

Епідемія ожиріння почалася ще 40 років тому і до сих пір залишається однією з головних проблем для людства. Все це призведе до того, що у 2050 році попит на продукти харчування виросте на 50%, а попит на продукти тваринного походження – на 70%. Саме нестача їжі і стане для світу катастрофою номер один, яка спричинить і зміни клімату.

Про це повідомляє KP.RU.

Через те, що люди почнуть вирубувати ліси для пасовищ і для місця для вирощування картоплі та кукурудзи, ґрунт перетвориться на пустелю і болота. Все це призведе до зростання рівня вуглекислого газу у повітрі – глобального потепління.

Таким чином, вчені пропонують розглядати три небезпеки для людства, як єдине ціле. Ожиріння, голод і глобальне потепління назвали однією суперепідемією – сіндемією.

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До речі, раніше Факти ICTV писали, які епідемії накриють планету вже у 2045 році.