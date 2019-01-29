Куди поїхати взимку на море, щоб забути про морози, сніги і повалятися під палючим сонцем – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Відпочинок взимку на морі часто дуже необхідний. Здається, ніби ти обманюєш час. До того ж, взимку природна засмага і вітамін D – це прекрасно.

Ми всі знаємо, що для досить бюджетного відпочинку можна поїхати відпочивати до Туреччини або Єгипету.

Правда, цьогоріч в Єгипті ціни на тури піднялися приблизно на 30%, тому що туди знову почали пускати російські чартери.

Але ж вам напевно було цікаво відпочити десь не в такому тривіальному місці.

Розглянемо кілька цікавих варіантів, куди можна поїхати взимку на море.

Хто з нас не мріяв поганятися світом за літом.

Авіаквитки ми дивилися на лютий 2019 року – туди і назад.

Джакарта (Індонезія)

Фото: Arga Aditya / Unsplash

Скажіть про Індонезію, і більшість з нас думатиме про Балі. Проте, столиця Індонезії, Джакарта, може багато чого запропонувати з точки зору сучасного міського життя країни.

У той час як Балі – більш спокійне місто, Джакарта має свою унікальність, і тому ви повинні спланувати оглядову екскурсію Джакартою.

Якщо у вас є настрій веселитися і відпочивати в Індонезії, Джакарта є обов’язковим місцем для відвідування.

Середня температура повітря в лютому +32.2°C, а середня температура води в морі +28.6°C.

Бангкок (Таїланд)

Фото: Evan Krause / Unsplash

Бангкок – місто контрастів з розвагами на кожному кроці.

Помилуйтеся блискучими храмами, зловіть тук-тук у жвавому кварталі або прокатайтеся на довгохвостому катері плавучими ринками.

Їжа – ще одна визначна пам’ятка Бангкока: від місцевих страв, які подають у скромних вуличних кіосках, до вишуканої кухні в романтичних ресторанах на даху.

Середня температура повітря в лютому +32.2 °C, а середня температура води в морі +27.8°CC.

Дубай (ОАЕ)

Фото: Fredrik Öhlander / Unsplash

Дубай – це хвилююча алхімія глибоких традицій і амбітного футуристичного бачення, оповитого похмурою пустельною пишністю.

Менш пафосно складно сказати про це місто.

ОАЕ дуже дорогі, але тут дійсно можна відпочити як королівська особа.

Середня температура повітря в лютому +24.7°C, а середня температура води в морі +21.6°C.

Ріо-де-Женейро (Бразилія)

Фото: Agustín Diaz / Unsplash

Ріо не схоже ні на одне інше місце у світі. Його “міська обстановка”, різко розташована між горами і морем, є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Тут яскраві пляжі, неформальна атмосфера, галасливе вуличне життя і гарячі танці.

Середня температура повітря в лютому — +33°C, а середня температура води в морі — +26.3°C.

Пуерто-Плата (Домініканська Республіка)

Фото: Education Images/UIG via Getty Images

Тут є можливість поплавати у Карибському морі на відмінних пляжах. Інфраструктура нічних розваг вас приємно здивує.

До речі, 27 лютого разом з корінними жителями держави можна відсвяткувати День незалежності Домінікани.

Свято обіцяє різні шоу, карнавали, а також веселі змагання.

Середня температура повітря в лютому +26.7°C, а середня температура води в морі +26.1°C.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ryanair відкриває ще чотири рейси з України.

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